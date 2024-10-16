Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Elazığ'da otomobilin trafik sinyalizasyon direğine çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 00:14 Güncelleme: 16.10.2024 - 00:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da otomobilin trafik sinyalizasyon direğine çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Zübeyde Hanım Caddesi'nde sürücüsünün adı öğrenilemeyen 28 EA 823 plakalı otomobil, sürücünün önüne çıkan bisikletliye çarpmamak için ani manevra yapması sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki sinyalizasyon direğine çarptı.

        Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, aracın yolda kaldırılması ve yapılan temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cihantimur davasında yeni gelişme
        Cihantimur davasında yeni gelişme
        İran'da petrol rafinerisinde yangın
        İran'da petrol rafinerisinde yangın
        Kayıp Rojin'den acı haber! 18 gün sonra cansız bedeni bulundu
        Kayıp Rojin'den acı haber! 18 gün sonra cansız bedeni bulundu
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Savunma Sanayii Fonu teklifi ertelendi
        Savunma Sanayii Fonu teklifi ertelendi
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        "Kulüpler 1 yılda 7 milyar TL zarar etti"
        "Kulüpler 1 yılda 7 milyar TL zarar etti"
        Havalar soğuyacak
        Havalar soğuyacak
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Yılmaz bebek metrobüste doğdu
        Yılmaz bebek metrobüste doğdu
        Odeabank satıldı
        Odeabank satıldı
        Forvetsiz oyun bir şehir efsanesi
        Forvetsiz oyun bir şehir efsanesi
        İzmir-Antalya 3 saate düşecek
        İzmir-Antalya 3 saate düşecek
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        Farklı düşünüyorlar
        Farklı düşünüyorlar

        Benzer Haberler

        Elazığ'da kaza sonrası bıçaklı kavga; 2 yaralı
        Elazığ'da kaza sonrası bıçaklı kavga; 2 yaralı
        Sivrice'de Hazar Gölü çevresinde fidan dikimi yapıldı
        Sivrice'de Hazar Gölü çevresinde fidan dikimi yapıldı
        Keban'da deprem tatbikatı yapıldı
        Keban'da deprem tatbikatı yapıldı
        Keban'da "İş Gücü Uyum Programı" kapsamında çalışanlara eğitim
        Keban'da "İş Gücü Uyum Programı" kapsamında çalışanlara eğitim
        Elazığ'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Elazığ'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Elazığ'da 4.4 büyüklüğünde deprem
        Elazığ'da 4.4 büyüklüğünde deprem