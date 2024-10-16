Elazığ Valisi Hatipoğlu, depremde kısmen hasar gören apartmanla ilgili inceleme yaptı
Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Malatya'nın Kale ilçesindeki depremde kısmen hasar gören apartmana ilişkin, "Daha çok kapının oturmasından dolayı vatandaşın kapıyı açamaması gibi sıkıntılarla bina tahliyesinde sorun olmuştu. 4 vatandaşımızı bu şekilde ekiplerimiz tahliye etti." dedi.
Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Malatya'nın Kale ilçesindeki depremde kısmen hasar gören apartmana ilişkin, "Daha çok kapının oturmasından dolayı vatandaşın kapıyı açamaması gibi sıkıntılarla bina tahliyesinde sorun olmuştu. 4 vatandaşımızı bu şekilde ekiplerimiz tahliye etti." dedi.
Vali Hatipoğlu, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde kısmen hasar gören Rüstempaşa Mahallesi Dağıstan Sokak'taki 8 ailenin yaşadığı 4 katlı Dağıstan Apartmanı'yla ilgili incelemelerde bulundu.
Burada gazetecilere açıklamada bulunan Hatipoğlu, şu an itibarıyla can kaybının olmamasının en büyük teselli kaynağı olduğunu söyledi.
Deprem anında panik dolayısıyla camdan atlayan ve merdivenlerden inerken yaralanan vatandaşların olduğunu anlatan Hatipoğlu, yaralılara acil şifalar diledi.
Hatipoğlu, depremin ülkenin bir gerçeği olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:
"Bununla yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bu anlamda da tüm kurumlarımızla AFAD, belediyelerimiz iş birliği içinde gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bu binalarda kısmi çatlaklar oldu. Daha çok kapının oturmasından dolayı vatandaşın kapıyı açamaması gibi sıkıntılarla bina tahliyesinde sorun olmuştu. 4 vatandaşımızı bu şekilde ekiplerimiz tahliye etti. Çatlaklarla ilgili şu an itibarıyla çalışmalar yapıyoruz. Özellikle yurtlarımız ve eğitim kurumlarımızla ilgili taramalar başta olmak üzere çalışmaları başlattık. Ekiplerimiz sahada. İlçelerimizde de yaptığımız çalışmalarda, köylerimiz de dahil olmak üzere herhangi bir sıkıntı iletilmedi bize. İnşallah en kısa zamanda bu depremin de hasarlarıyla ilgili gerekli çalışmaları yaparız."
Gazetecilerin, "Depremde kaç bina hasar gördü?" sorusu üzerine Hatipoğlu, bunun daha sonra ortaya çıkacağını, şu an bir rakam söylemelerinin doğru olamayacağını, depremde meydana gelen çatlaklarla ilgili ihbarları değerlendirdiklerini anlattı.
Vali Hatipoğlu, depremde yaralanan vatandaşlara ilişkin, "Bir kısmı evin içinde hareket halindeyken yaralanmış çıkmaya çalışırken. Tamamı atlama şeklinde de değil. Atlama şeklinde olan herhalde 10-15 kişi civarında. Tam o anda bir iş yaparken yaralanmış olan arkadaşlarımız da var, 40 civarında. Bu artabilir, ama şükürler olsun can kaybımız yok." ifadelerini kullandı.
Belediye Başkanı Şerifoğulları da 2020'de Elazığ'da büyük bir deprem yaşadıklarını anımsattı.
Depremin ardından hızlı bir şekilde ağır hasarlı yapıların yıkılması, eski yapı stoklarının yenilenmesi ve yeni konutlarının yapılması neticesinde geçen yıl 6 Şubat'taki depremi de şiddetli hissetmelerine rağmen en az hasarla atlatan illerin başında yer aldıklarını kaydeden Şerifoğulları, "Malatya Kale merkezli depremi en fazla hisseden illerden biri olduk. İlk andan itibaren hemen AFAD Koordinasyon Merkezinde kriz masasından Valimizin başkanlığında süreci takip ettik. Ekipler, hızlı bir şekilde saha taraması yaptı. Olumsuzluğun olmaması en büyük tesellimiz." dedi.
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