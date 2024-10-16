Elazığ'da depremde bir binanın çatısından kiremitlerin düşmesi güvenlik kamerasında
Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin etkilendiği Elazığ'da bir binanın çatısından kiremitlerin düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin etkilendiği Elazığ'da bir binanın çatısından kiremitlerin düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Elazığ'da Kültür Mahallesi'nde bir binanın çatısından kiremitler düştü.
Güvenlik kamerası kayıtlarında, binanın çatısından düşen kiremitlerin deprem nedeniyle panik yaşayanların yakınına düştüğü görülüyor.
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