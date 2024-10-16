Elazığ Şehir Hastanesi deprem izolatörleri sayesinde sarsıntı anında güvenle hizmet verdi

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Şüheda Kaya, Malatya'nın Kale ilçesi merkezli 5,9 büyüklüğündeki depremin etkisine ilişkin, "Hastanemizde 872 deprem izolatörü bulunmakta. Bu yaşadığımız üçüncü büyük deprem diyebilirim. Bu depremlerden hiçbirinde hastanemiz hasar almadı. Güvenli bir şekilde acilde, polikliniklerde hizmetlerimize devam etmekteyiz." dedi.

Doç. Dr. Kaya, AA muhabirine, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremin hemen ardından hastaneye 56 kişinin başvurduğunu söyledi.

"Bunlar deprem paniği ile kaçmaya çalışan, kaçarken yüksekten düşen, yaralanan vaka tarzındaydı. Şu an itibarıyla 5 hastanın yatışı yapıldı. Onun dışındaki hastaların acil serviste gerekli müdahaleleri yapıldı. Peyderpey taburcu ediliyorlar." diyen Kaya, tedavisi süren 5 hastanın heyeti tehlikesinin bulunmadığını belirtti. İleri teknolojiye sahip 3 yönlü sarkaç tipi deprem izolatörleriyle hastanelerinin 24 Ocak 2020'deki Elazığ Sivrice merkezli 6,8 ile 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenmediğini anımsatan Kaya, bugün yaşanan depremde de hastanenin hasar görmediğini vurguladı.