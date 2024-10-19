Elazığ'da "Oto Show Fuarı" açıldı

22 Ekim'e kadar devam edecek olan fuarda, otomotiv firmaları kendilerine ayrılan stantlarda araçlarını sergiledi.

Elazığ Belediyesince Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen otomobil fuarı, Vali Numan Hatipoğlu ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın katılımıyla açıldı.

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