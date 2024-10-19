Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da "Oto Show Fuarı" açıldı

        Elazığ'da düzenlenen "Oto Show Fuarı" kapılarını ziyaretçilere açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 19:51 Güncelleme: 19.10.2024 - 20:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da "Oto Show Fuarı" açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da düzenlenen "Oto Show Fuarı" kapılarını ziyaretçilere açtı.

        Elazığ Belediyesince Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen otomobil fuarı, Vali Numan Hatipoğlu ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın katılımıyla açıldı.

        22 Ekim'e kadar devam edecek olan fuarda, otomotiv firmaları kendilerine ayrılan stantlarda araçlarını sergiledi.

        Türkiye'nin otomobili Togg'un yanı sıra çok sayıda otomobil modelinin sergilendiği fuarda, ziyaretçiler farklı otomobil markalarını yakından görme imkanı buldu.

        Vatandaşlar fuara yoğun ilgi gösterdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz'dan açıklamalar
        'Yenidoğan çetesi'nin yöneticilerinin cep telefonu incelemesi ortaya çıktı!
        'Yenidoğan çetesi'nin yöneticilerinin cep telefonu incelemesi ortaya çıktı!
        10 hastanenin ruhsatı iptal edildi!
        10 hastanenin ruhsatı iptal edildi!
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Dünyada bebek ölümleri verileri
        Dünyada bebek ölümleri verileri
        Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu!
        Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu!
        Evinde cansız bedeni bulunmuştu! Katili bulundu
        Evinde cansız bedeni bulunmuştu! Katili bulundu
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        Cinsel istismara uğradı! Şantaj yapıldı... Koruma altında
        Cinsel istismara uğradı! Şantaj yapıldı... Koruma altında
        Gelin katili kayınvalide kuyumcuda yakalandı!
        Gelin katili kayınvalide kuyumcuda yakalandı!
        Solakların sağlık riski!
        Solakların sağlık riski!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Neden kendimizi gıdıklayamayız?
        Neden kendimizi gıdıklayamayız?
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Vural Çelik'e veda
        Vural Çelik'e veda
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti

        Benzer Haberler

        Elazığ'da Muhtarlar Günü kutlandı
        Elazığ'da Muhtarlar Günü kutlandı
        Kaymakam Türkmenoğlu, içme suyu çalışmalarını inceledi
        Kaymakam Türkmenoğlu, içme suyu çalışmalarını inceledi
        Elazığ'da armut ağacı ekim ayında çiçek açtı
        Elazığ'da armut ağacı ekim ayında çiçek açtı
        Elazığ'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı; 4 yaralı
        Elazığ'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı; 4 yaralı
        Elazığ'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Elazığ'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Elazığ'da depremlerde ağır hasar alan binalar kontrollü yıkılıyor
        Elazığ'da depremlerde ağır hasar alan binalar kontrollü yıkılıyor