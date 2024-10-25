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        Elazığ merkezli "yeşil reçeteli ilaç" operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı

        Elazığ merkezli 3 ilde yeşil reçeteye tabi ilaçların usulsüz şekilde satıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 21:58 Güncelleme: 25.10.2024 - 21:58
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        Elazığ merkezli "yeşil reçeteli ilaç" operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı
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        Elazığ merkezli 3 ilde yeşil reçeteye tabi ilaçların usulsüz şekilde satıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu kapsamında 28 Mayıs'ta çalışma başlattı.

        Bu kapsamda yeşil reçeteli ilaçların usulsüz olarak reçete edilerek uyuşturucu bağımlısı şahıslara satılmasını sağlayan, aralarında özel bir hastanede çalışan 1 doktor, 1 eczacı ve 3 eczane çalışanının da olduğu Elazığ'da ikamet eden 32, Tokat'ta 1, İstanbul'da da 1 kişinin yakalanması amacıyla 40 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

        Düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

        Adli makamlara sevk edilen 16 şüpheliden, aralarında 1 doktorun da bulunduğu 11 şüpheli cezaevine konuldu.

        Biri eczacı, 3'ü eczane çalışanı 5 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Daha önce de 6 şüpheli tutuklanmıştı. Böylece dosya kapsamında tutuklu sayısı 17'ye yükseldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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