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        Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

        Elazığ'da kıraathane önünde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 22:09 Güncelleme: 26.10.2024 - 22:15
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        Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı
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        Elazığ'da kıraathane önünde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

        Rüstempaşa Mahallesi Adnan Orakçıoğlu Caddesi'ndeki bir kıraathanenin önünde bekleyen kişiler, caddeden geçen şüpheli ya da şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı.

        Saldırıda 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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