Keban'da "Köylere Hizmet Götürme Birliği 2. Olağan Toplantısı" yapıldı

Muhtarların talep ve görüşlerinin dile getirdiği toplantıya, Belediye Başkanı Yücel Doğan, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Muzaffer Polat, İl Genel Meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

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