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        Keban'da "Köylere Hizmet Götürme Birliği 2. Olağan Toplantısı" yapıldı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde "Köylere Hizmet Götürme Birliği 2. Olağan Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 15:41 Güncelleme: 01.11.2024 - 16:41
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        Keban'da "Köylere Hizmet Götürme Birliği 2. Olağan Toplantısı" yapıldı
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde "Köylere Hizmet Götürme Birliği 2. Olağan Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Keban Kaymakamı Furkan Atalık başkanlığında, bir tesiste Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

        Toplantıda, birliğin 2023-2024 yılı faaliyet programı okundu, 2025 yılı tahmini bütçesi kabul edildi.

        Muhtarların talep ve görüşlerinin dile getirdiği toplantıya, Belediye Başkanı Yücel Doğan, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Muzaffer Polat, İl Genel Meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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