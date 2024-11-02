Keban'da köylerde bilgilendirme toplantısı yapıldı
Elazığ'ın Keban ilçesinde köylerde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Elazığ'ın Keban ilçesinde köylerde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan "Tarımsal Üretim Planlaması Modeli"yle ilgili İl Tarım ve Orman Müdürü Sadettin Taşkesen ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, personelleriyle birlikte ilçeye bağlı Ulupınar ve Taşkesen köylerinde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.
Taşkesen, toplantılarda üreticileri yeni destekleme uygulamaları hakkında bilgilendirdiklerini kaydetti.
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