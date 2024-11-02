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        Keban'da köylerde bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde köylerde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 12:00 Güncelleme: 02.11.2024 - 12:00
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        Keban'da köylerde bilgilendirme toplantısı yapıldı
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde köylerde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan "Tarımsal Üretim Planlaması Modeli"yle ilgili İl Tarım ve Orman Müdürü Sadettin Taşkesen ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, personelleriyle birlikte ilçeye bağlı Ulupınar ve Taşkesen köylerinde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

        Taşkesen, toplantılarda üreticileri yeni destekleme uygulamaları hakkında bilgilendirdiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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