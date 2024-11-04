TARSİM'den Keban ve Ağın'daki çiftçilere bilgilendirme
Elazığ'ın Keban ve Ağın ilçelerinde üreticilere yönelik Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Elazığ'ın Keban ve Ağın ilçelerinde üreticilere yönelik Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Tarım ve Orman İlçe müdürlükleri ile Malatya TARSİM Bölge Müdürlüğü tarafından Keban ve Ağın'da kurumun toplantı salonlarında düzenlenen toplantılarda, kıdemli uzman Cumali Ayhan ve personel Levent Özbay tarafından çiftçilere Tarım Sigortaları Kanunu, tarım ve hayvancılık alanındaki sigortalar, tarımsal riskler konusunda bilgilendirme yapıldı.
2025 yılında uygulamaya geçecek yeniliklerle ilgili de bilgilerin verildiği toplantıda katılımcılardan gelen sorular da yanıtlandı.
Toplantıya, Ziraat Odası başkanları, kurum personeli ve çiftçiler katıldı.
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