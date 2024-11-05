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        Diyarbakır'da 11 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

        Diyarbakır'ın Hani ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 11 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 15:07 Güncelleme: 05.11.2024 - 15:07
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        Diyarbakır'da 11 kilo 200 gram esrar ele geçirildi
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        Diyarbakır'ın Hani ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 11 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Arıcak İlçe Jandarma Komutanlığı ve Diyarbakır'ın Hani İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde Hani ilçesinde oturan şüpheli D.Z'nin evine operasyon düzenlendi.

        Narkotik dedektör köpeği yardımıyla evde ve çevresinde yapılan aramada, 10 kilogram kubar esrar, 1 kilo 200 gram toz esrar, 11 çakmak gazı tüpü ve elek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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