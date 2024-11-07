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        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Şalt-2 Trafo Merkezinde inceleme yaptı

        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Bayındır köyü sınırlarında yapımı süren Keban Şalt 2 Trafo Merkezi sahasını ziyaret etti, trafo merkezi ile ilgili incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 11:05 Güncelleme: 07.11.2024 - 11:05
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        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Şalt-2 Trafo Merkezinde inceleme yaptı
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        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Bayındır köyü sınırlarında yapımı süren Keban Şalt 2 Trafo Merkezi sahasını ziyaret etti, trafo merkezi ile ilgili incelemelerde bulundu.

        Kaymakam Atalık, TEİAŞ 13. Bölge Müdürü Ahmet Saraç ile kurulumu devam eden yeni dağıtım hatlarını kontrol etti, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Kaymakam Atalık'a ziyaretinde İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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