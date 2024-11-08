Elazığ'da balkondan düşen kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İzzetpaşa Mahallesi Kanarya Sokak'ta bir apartmanın 4. katında oturan Hasan Özer (85), henüz belirlenemeyen nedenle evinin balkonundan düştü.

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