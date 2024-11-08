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        Elazığ'da balkondan düşen kişi hayatını kaybetti

        Elazığ'da balkondan düşen kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 12:56 Güncelleme: 08.11.2024 - 13:04
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        Elazığ'da balkondan düşen kişi hayatını kaybetti
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        Elazığ'da balkondan düşen kişi yaşamını yitirdi.

        İzzetpaşa Mahallesi Kanarya Sokak'ta bir apartmanın 4. katında oturan Hasan Özer (85), henüz belirlenemeyen nedenle evinin balkonundan düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Özer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        İncelemenin ardından Özer'in cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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