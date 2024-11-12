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        Elazığ'da halk otobüsü ile silobas dorse takılı tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

        Elazığ'da halk otobüsü ile silobas dorse takılı tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 13:56 Güncelleme: 12.11.2024 - 13:56
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        Elazığ'da halk otobüsü ile silobas dorse takılı tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
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        Elazığ'da halk otobüsü ile silobas dorse takılı tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Elazığ-Baskil kara yolunda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 23 ABR 802 plakalı halk otobüsü ile 24 ABN 858 plakalı silobas dorse takılı tır çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, halk otobüsündeki 6 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kara yolunda trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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