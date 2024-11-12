Elazığ'da halk otobüsü ile silobas dorse takılı tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ-Baskil kara yolunda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 23 ABR 802 plakalı halk otobüsü ile 24 ABN 858 plakalı silobas dorse takılı tır çarpıştı.

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