Elazığ'da halk otobüsü ile silobas dorse takılı tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
Elazığ'da halk otobüsü ile silobas dorse takılı tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Elazığ'da halk otobüsü ile silobas dorse takılı tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Elazığ-Baskil kara yolunda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 23 ABR 802 plakalı halk otobüsü ile 24 ABN 858 plakalı silobas dorse takılı tır çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, halk otobüsündeki 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.
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