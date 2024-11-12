Elazığ'da minibüsün kamyonete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Güney Çevre Yolu'nda M.A. idaresindeki 23 ABJ 853 plakalı minibüs, M.Y'nin kullandığı 23 K 2198 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Kazada, kontrolden çıkan araçlardan minibüs bariyerlere çarparak durdu, kamyonet şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, kamyonet sürücüsü ile aynı araçta bulunan E.Y. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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