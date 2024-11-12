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        Elazığ'da minibüsün kamyonete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

        Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 18:39 Güncelleme: 12.11.2024 - 18:39
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        Elazığ'da minibüsün kamyonete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
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        Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Güney Çevre Yolu'nda M.A. idaresindeki 23 ABJ 853 plakalı minibüs, M.Y'nin kullandığı 23 K 2198 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

        Kazada, kontrolden çıkan araçlardan minibüs bariyerlere çarparak durdu, kamyonet şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, kamyonet sürücüsü ile aynı araçta bulunan E.Y. yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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