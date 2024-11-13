Elazığ'da 23 bin fidan dağıtıldı

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğünce düzenlenen törenle 23 bin fidan dağıtımı yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen fidan dağıtım töreninde, vatandaşlara 23 bin ceviz, badem, sedir, çam ve servi gibi türlerin de de yer aldığı fide dağıtıldı.

Elazığ Orman Bölge Müdürü Mustafa Arpacı, yaptığı açıklamada, gelecek nesillere daha yeşil ve daha nefes alınabilir bir dünya bırakmak için fidan dağıtım etkinlikleri düzenlediklerini belirtti.