Elazığ'da "5. Kitap Fuarı" açıldı

Elazığ Belediyesince düzenlenen "5. Kitap Fuarı" törenle açıldı.

Elazığ Belediyesi Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışı nedeniyle tören yapıldı.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, törende yaptığı konuşmada, açılışını coşkuyla gerçekleştirdikleri fuara 70'in üzerinde yayınevinin katıldığını söyledi.

Fuarla adeta bayram havasının yaşandığını ifade eden Şerifoğulları, şunları kaydetti:

"Genciyle yaşlısıyla 7'den 70'e tüm kesimlerin bir arada buluştuğu bir şölen havası var. Elazığ'a en çok yakışan organizasyonlardan biri olan kitap fuarımızda hemşehrilerimizle bir aradayız. Yüzlerce yazarımız burada kitapseverlerle buluşacak. Fuarımızın Elazığ'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Görev yaptığımız sürece kültürel ve sosyal çalışmalarımızı devam ettireceğiz."