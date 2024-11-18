Doğu'da yetiştirilen 87 farklı türdeki milyonlarca fidan ülkeye nefes oluyor

İSMAİL ŞEN - Elazığ Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı fidanlıklarda yetiştirilen 87 farklı türdeki milyonlarca fidan, Türkiye'nin dört bir yanında kök salıyor.

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğünün sorumluluk sahasında bulunan 8 ilden Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli'de fidanlık şefliklerinde her yıl başta sedir, meşe, ardıç, karaçam, dişbudak, mahlep, aylantus, badem, ceviz, gül, kamelya, leylak, asma gibi 87 türde milyonlarca fidan yetiştiriliyor.

Bu fidanların yüzde 50'si Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli, Bitlis, Van, Hakkari ve Muş'ta yer alan 23 bin hektar ağaçlandırma sahasında kullanılması planlanırken, kalanı Türkiye'nin dört bir yanındaki kamu kurum ve kuruluşlarının ağaçlandırma faaliyetleri ile fidan dikim etkinlikleri kapsamında ücretsiz, özel sektör ve vatandaşların şahsi ağaçlandırma faaliyetleri için de ücretli veriliyor.

Yılda yaklaşık 20 milyon üretim kapasitesine sahip fidanlıklarda bu yıl 10 milyon fidan üretimi gerçekleştirildi.

- "Yıllık 15 milyon fidanın bakım çalışmaları yapılmakta"

Elazığ Orman Bölge Müdürü Mustafa Arpacı, AA muhabirine, Doğu Anadolu Bölgesi'nin genelinin bozkır arazilerden oluştuğunu, bu nedenle daha yeşil bir çevre için özellikle son 20 yılda çok geniş alanlarda ağaçlandırma faaliyetleri yürüttüklerini belirtti.

Bu alanların yanı sıra Türkiye'nin farklı illerindeki kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve vatandaşların ağaçlandırma faaliyetleri için de her yıl kurum bünyesindeki fidanlık şefliklerinde milyonlarca fidan ürettiklerini ifade eden Arpacı, şöyle konuştu: