Elazığ'da fizyoterapi teknikeri eşini öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Burcu Demir'in ailesi de sanığın cezalandırılmasını talep etti.

M.C, savunmasında daha önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, pişman olduğunu, boşanmak istediği eşini kasten ve isteyerek öldürmediğini, olayın ağır tahrik altında gerçekleştiğini ileri sürdü.

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