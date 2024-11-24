Elazığ'da iş makinesi ile çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
Elazığ'da ekskavatör ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Elazığ'da ekskavatör ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Elazığ-Bingöl kara yolunun Yeniköy mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen ekskavatör ile motosiklet çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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