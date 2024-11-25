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        Elazığ ve Bingöl'de 318 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Elazığ ve Bingöl'de kar yağışı nedeniyle 318 yerleşim yerinin yolu kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 11:42 Güncelleme: 25.11.2024 - 11:42
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        Elazığ ve Bingöl'de 318 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Elazığ ve Bingöl'de kar yağışı nedeniyle 318 yerleşim yerinin yolu kapandı.

        Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

        Kar nedeniyle merkezde 25, ilçelerden Ağın'da 16, Baskil'de 44, Maden'de 13, Karakoçan'da 18, Keban'da 30, Kovancılar'da 7, Palu'da 27 ve Sivrice'de 50 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Ekipler, 230 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        - Bingöl

        Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle ilçelerden Adaklı'da 22, Karlıova'da 13, Kiğı'da 25, Yayladere'de 20 ve Yedisu'da 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Ekipler, 88 köy yolunun açılması için çalışma yapıyor.

        Bu arada, Karlıova ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

        Yedisu ilçesinde ise kar kalınlığı yer yer 80 santimetreye ulaşırken, ilçede evlerin çatıları ve park halindeki araçlar beyaz örtüyle kaplandı.

        Vatandaşlardan Nermin Yoldaş, mevsimin ilk kar yağışının gerçekleştiğini belirterek, "Güne karla uyandık. Yollarımız şu an kar nedeniyle kapalı." dedi.

        Kenan Kazan da ilçede karın bazı bölgelerde 80 santimetreye ulaştığını, bazı köy yollarının ulaşıma kapalı olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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