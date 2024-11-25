Elazığ ve Bingöl'de 318 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Kenan Kazan da ilçede karın bazı bölgelerde 80 santimetreye ulaştığını, bazı köy yollarının ulaşıma kapalı olduğunu belirtti.

Yedisu ilçesinde ise kar kalınlığı yer yer 80 santimetreye ulaşırken, ilçede evlerin çatıları ve park halindeki araçlar beyaz örtüyle kaplandı.

Bu arada, Karlıova ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Ekipler, 88 köy yolunun açılması için çalışma yapıyor.

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle ilçelerden Adaklı'da 22, Karlıova'da 13, Kiğı'da 25, Yayladere'de 20 ve Yedisu'da 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

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