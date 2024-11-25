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        GÜNCELLEME - Elazığ'da kar nedeniyle eğitime ara verildi

        Elazığ'da kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 11:54 Güncelleme: 25.11.2024 - 11:54
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        GÜNCELLEME - Elazığ'da kar nedeniyle eğitime ara verildi
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        Elazığ'da kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

        Hatipoğlu, şunları kaydetti:

        "Sevgili öğrenciler, tüm çabamız sizin eğitim hayatınızın aksamasız olarak geçmesi için. Ancak yağışların akşama göre beklenenden daha fazla olduğunu gözlemledim tüm gece. Sizleri seviyor ve değer veriyoruz, bu nedenle bugün itibarıyla 1 gün eğitime ara veriyoruz. Ayrıca engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaklardır."

        Valilikten yapılan yeni açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle ilçelerden Ağın, Alacakaya, Arıcak, Baskil, Karakoçan, Kovancılar, Palu, Maden ve Sivrice'de de eğitime bugün ara verildi.

        Keban ilçesinde ise sadece taşımalı eğitime ara verildiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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