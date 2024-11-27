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        Elazığ'da KADES uygulaması tanıtıldı

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 16:31 Güncelleme: 27.11.2024 - 16:39
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        Elazığ'da KADES uygulaması tanıtıldı
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        Elazığ'ın Baskil ilçesinde Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.

        Baskil Kaymakamlığı koordinesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Belediye, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Amirliği personellerinin katılımıyla ilçe merkezinde vatandaşlara KADES uygulamasının tanıtımına ilişkin broşür dağıtıldı.

        KADES'in tanıtımını yapan ekipler, bazı vatandaşların da cep telefonlarına uygulamayı yükledi.

        İlçedeki bazı kurumların hizmet binalarına da tanıtıcı afişler asıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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