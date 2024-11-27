Elazığ'da KADES uygulaması tanıtıldı

İlçedeki bazı kurumların hizmet binalarına da tanıtıcı afişler asıldı.

KADES'in tanıtımını yapan ekipler, bazı vatandaşların da cep telefonlarına uygulamayı yükledi.

Baskil Kaymakamlığı koordinesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Belediye, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Amirliği personellerinin katılımıyla ilçe merkezinde vatandaşlara KADES uygulamasının tanıtımına ilişkin broşür dağıtıldı.

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