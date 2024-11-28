Elazığ'da nefes borusuna portakal parçası kaçan kişi, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Elazığ'da nefes borusuna portakal kaçan kişi, market sahibinin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.
Elazığ'da nefes borusuna portakal kaçan kişi, market sahibinin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.
Yazıkonak beldesinde markette alışveriş yapan bir kişinin nefes borusuna yediği portakalın parçası kaçtı.
Müşteri, market sahibi Nizamettin Adağa'nın yanına gelerek sırtına vurması için yardım istedi.
Adağa, Heimlich manevrasıyla portakal parçasını çıkararak müşterinin rahat nefes almasını sağladı.
Market sahibinin, müşteriyi hayatını kurtardığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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