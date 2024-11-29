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        GİAT Genel Başkanı Mustafa Kazım Alpay Elazığ'da ziyaretlerde bulundu

        Girişimci İş İnsanları ve Profesyonel Yöneticiler Topluluğu (GİAT) Genel Başkanı Mustafa Kazım Alpay, Elazığ'da ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 15:21 Güncelleme: 29.11.2024 - 15:40
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        GİAT Genel Başkanı Mustafa Kazım Alpay Elazığ'da ziyaretlerde bulundu
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        Girişimci İş İnsanları ve Profesyonel Yöneticiler Topluluğu (GİAT) Genel Başkanı Mustafa Kazım Alpay, Elazığ'da ziyaretlerde bulundu.

        Temasları kapsamında İstanbul'dan kente gelen Alpay, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, MHP İl Başkanı Yunus Bal, Palu Kaymakamı Hulusi Teke, Özel İdare Genel Sekreteri Ali şiş, Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Gür, diğer kurum ve kuruluşlar ile basın ve medya organlarını ziyaret etti.

        Alpay yaptığı açıklamada, Elazığlı olması hasebiyle bulduğu her fırsatta kente geldiğini, ziyaretlerinde genel merkezi İstanbul'da bulunan GİAT'ın faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmede bulunduklarını kaydederek, kente ne değer katabileceklerine dair istişarelerde bulunduklarını belirtti.

        Amaçlarının ülkenin yararına olacak hizmetlerde ve faaliyetlerde bulunmak olduğunu ifade eden Alpay, şunları kaydetti:

        "Elazığ'da bürokratlarımızı, siyasilerimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı ve basın mensuplarımızı ziyaret ettik. Ayrıca Elazığ'ımıza geçmiş dönemlerde kazandırdığımız bilişim sınıflarını, kütüphaneleri, ana sınıflarını ziyaret ettik. Öğrencilerimizin ve çocuklarımızın bu güzel hizmetlerden istifade ettiklerini görmek bizleri memnun etti. Ömrümüz vefa ettiği sürece Elazığ'ımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Elimizden geldiğince Elazığ'ımıza katma değer sağlamaya devam edeceğiz."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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