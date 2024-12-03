Baskil Kaymakamı Türker'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türker mesajında, engellilere yönelik farkındalığı bir gün değil, 365 gün sürdürmeleri ve onların her zaman destek vermeleri gerektiğini kaydetti.

Engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlayan Türker, "Ülkemizdeki ve tüm dünyadaki engelliler için hayırlı gelişmelere vesile olmasını diliyorum. Devletimizin sunduğu tüm imkanlarla onların ve ailelerinin yanlarında olduğumuzu ifade ediyor, kendilerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.