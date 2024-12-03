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        Baskil Kaymakamı Türker'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

        Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 15:47 Güncelleme: 03.12.2024 - 15:47
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        Baskil Kaymakamı Türker'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
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        Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Türker mesajında, engellilere yönelik farkındalığı bir gün değil, 365 gün sürdürmeleri ve onların her zaman destek vermeleri gerektiğini kaydetti.

        Engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlayan Türker, "Ülkemizdeki ve tüm dünyadaki engelliler için hayırlı gelişmelere vesile olmasını diliyorum. Devletimizin sunduğu tüm imkanlarla onların ve ailelerinin yanlarında olduğumuzu ifade ediyor, kendilerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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