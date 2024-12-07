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        Elazığ'da bir kişi ölü bulundu

        Elazığ'da bir kişi ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 15:17 Güncelleme: 07.12.2024 - 15:17
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        Elazığ'da bir kişi ölü bulundu
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        Elazığ'da bir kişi ölü bulundu.

        İcadiye Mahallesi Balakgazi Caddesi'nde park halindeki 23 AEB 032 plakalı otomobilin ön kapısının girişinde hareketsiz bir kişinin olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye 112 Acil Sağlı ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin Nevzat Ertürk (61) olduğu tespit edildi.

        Ertürk'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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