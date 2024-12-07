Elazığ'da bir kişi ölü bulundu.

İcadiye Mahallesi Balakgazi Caddesi'nde park halindeki 23 AEB 032 plakalı otomobilin ön kapısının girişinde hareketsiz bir kişinin olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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