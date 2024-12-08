Keban'da yaban domuzlarına karşı "sürek avı" yapıldı

Bu kapsamda Kaymakamlık koordinesinde birçok avcının katılımıyla sürek avı yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, ilçedeki Zırkı bölgesindeki 5 köy ve bağlı mezralarda yaban domuzlarının tarım arazilerine zarar verdiğini tespit etti.

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