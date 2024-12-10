Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Aramalarda, 2 kilo 199 gram metamfetamin, 14 sentetik ecza, 69,87 gram esrar, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 10 fişek, pompalı tüfek, şarjör, kartuş ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 31 bin 100 lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının önlenmesi amacıyla sokak satıcılarına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

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