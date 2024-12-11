Keban Kaymakamı Atalık'tan alabalık üretim tesisini ziyaret

Atalık'a ziyaretinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi de eşlik etti.

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