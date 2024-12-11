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        Keban Kaymakamı Atalık'tan alabalık üretim tesisini ziyaret

        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, alabalık üretim tesisine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 12:04 Güncelleme: 11.12.2024 - 12:07
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        Keban Kaymakamı Atalık'tan alabalık üretim tesisini ziyaret
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        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, alabalık üretim tesisine ziyarette bulundu.

        Kaymakam Atalık, Keban Baraj Gölü'nde faaliyet yürüten alabalık üretim tesisinde incelemelerde bulunarak, işletmeci Alper Öztürk'ten tesis işleyişi hakkında bilgi aldı.

        Atalık'a ziyaretinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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