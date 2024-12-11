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        Elazığ'da "Siberağ-11" operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

        Elazığ'da nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik "Siberağ-11" operasyonunda yakalanan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 20:16 Güncelleme: 11.12.2024 - 20:21
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        Elazığ'da "Siberağ-11" operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı
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        Elazığ'da nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik "Siberağ-11" operasyonunda yakalanan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kovancılar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ merkezli "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik "Siberağ-11" operasyonu gerçekleştirdi.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, sosyal medya platformları üzerinden yatırım vaadi ile dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 14 şüpheli yakalandı.

        Yapılan aramalarda, dolandırıcılıkta kullanıldığı değerlendirilen cep telefonları, banka kartları ve bilgisayar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Mahkemeye çıkarılan 14 zanlıdan 7'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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