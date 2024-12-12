Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 105 hükümlü yakalandı
Elazığ'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 105 hükümlü yakalandı.
Elazığ'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 105 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 1 ayda çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.
Çalışma neticesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 105 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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