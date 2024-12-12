Baskil'de Halk Günü Toplantısı yapıldı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde Halk Günü Toplantısı yapıldı.

Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker başkanlığında ilgili kurum müdür ve amirlerinin hazır bulunduğu toplantıda, vatandaşlar ile bir araya gelindi.

Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya, vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kaymakam Türker, uygulama sayesinde vatandaşların talepleri alınarak, sorunlarının kısa sürede çözüme kavuşturulacağını söyledi.