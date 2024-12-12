Baskil Kaymakamı Türker'i doğal gaz şirketi yetkilileri ziyaret etti
Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker'i doğal gaz şirketi yetkilileri ziyaret etti.
Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker'i doğal gaz şirketi yetkilileri ziyaret etti.
Kaymakam Türker'i Aksa Elazığ Doğalgaz Şirketi Müdürü Onur Dündar ve şirket yetkililerinin ziyaretinde, ilçede 2025 yılında doğal gazın daha fazla konut ve işletmeye ulaştırılması amacıyla hayata geçirilen yatırımlar görüşüldü.
Türker, 1 yıl içinde ilçeye doğal gazı ulaştıran, 876 aboneye doğal gaz temini sağlayan şirkete teşekkür ederek, "Önümüzdeki yıl da bu sayının artırılması, afet konutlarına da doğal gaz verilmesi ile tüm ilçe halkımızın doğal gazdan faydalanabilmesi adına yapılabilecek çalışmalar hakkında görüşmeler yaptık." dedi.
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