Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da beyaz eşya deposunda çıkan yangın söndürüldü

        Elazığ'da 4 katlı binanın depo olarak kullanılan bodrum katında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 11:56 Güncelleme: 14.12.2024 - 11:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da beyaz eşya deposunda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da 4 katlı binanın depo olarak kullanılan bodrum katında çıkan yangın söndürüldü.

        Nail Bey Mahallesi Vali Fahri Bey Caddesi'nde 4 katlı binanın beyaz eşya deposu olarak kullanılan bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, duman nedeniyle binadan çıkamayan 8 kişiyi merdivenli araç yardımıyla balkondan çıkardı.

        Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle depo kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Güney Kore Devlet Başkanı görevden alındı!
        Güney Kore Devlet Başkanı görevden alındı!
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı
        Feci kaza! Tankere çarptı!
        Feci kaza! Tankere çarptı!
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Yoğun kar var!
        Yoğun kar var!
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Bakan Fidan: YPG kendini feshetmek zorunda
        Bakan Fidan: YPG kendini feshetmek zorunda
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Yeni yıla umutla başlamak isteyenlerin çiçeği...
        Yeni yıla umutla başlamak isteyenlerin çiçeği...
        Ülke ülke en çok kullanılan soyadları
        Ülke ülke en çok kullanılan soyadları
        Arkadaşının aşkını fotoğraflaması konuşuldu
        Arkadaşının aşkını fotoğraflaması konuşuldu
        En iyi 5 Christopher Nolan filmi
        En iyi 5 Christopher Nolan filmi
        Borçlanmada kısmi iade yapılmaz
        Borçlanmada kısmi iade yapılmaz
        2024'ün en popüler viral trendleri
        2024'ün en popüler viral trendleri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İstanbul derbisini Kasımpaşa kazandı!
        İstanbul derbisini Kasımpaşa kazandı!
        Hüseyin Yücel'den çarpıcı açıklamalar!
        Hüseyin Yücel'den çarpıcı açıklamalar!

        Benzer Haberler

        Sivrice Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmaları sürüyor
        Sivrice Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmaları sürüyor
        Baskil Kaymakamı Türker'i doğal gaz şirketi yetkilileri ziyaret etti
        Baskil Kaymakamı Türker'i doğal gaz şirketi yetkilileri ziyaret etti
        Elazığ'da Kariyer Günleri programı düzenlendi
        Elazığ'da Kariyer Günleri programı düzenlendi
        Baskil'de Halk Günü Toplantısı yapıldı
        Baskil'de Halk Günü Toplantısı yapıldı
        Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 105 hükümlü yakalandı
        Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 105 hükümlü yakalandı
        Ultrasonla cinsiyetleri belirlenen mersin balıkları ayrı kafeslerde ihracat...
        Ultrasonla cinsiyetleri belirlenen mersin balıkları ayrı kafeslerde ihracat...