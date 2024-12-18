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        Elazığ'da kardan kapanan 5 köy yolu ulaşıma açıldı

        Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 5 köy yolu ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 10:42 Güncelleme: 18.12.2024 - 10:47
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        Elazığ'da kardan kapanan 5 köy yolu ulaşıma açıldı
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        Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 5 köy yolu ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 5 köy yolunun açılması için çalışma yürütüldü.

        Ekiplerin çalışması sonucu kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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