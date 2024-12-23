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        Elazığ'da kardan kapanan 27 köy yolu ulaşıma açıldı

        Elazığ'ın Karakoçan ve Kovancılar ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 27 köy yolu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 17:51 Güncelleme: 23.12.2024 - 18:02
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        Elazığ'da kardan kapanan 27 köy yolu ulaşıma açıldı
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        Elazığ'ın Karakoçan ve Kovancılar ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 27 köy yolu ulaşıma açıldı.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte dün etkili olan ve yer yer devam eden kar nedeniyle ulaşıma kapanan Karakoçan'da 22, Kovancılar'da 5 köy yolunun açılması için ekipler aralıksız çalışma yürüttü.

        Karla mücadele çalışması sonucu kapalı köy yolları yeniden ulaşıma açıldı.

        Kar yağışının devam ettiği bölgelerde olası gelişmelere karşı ekipler hazırda bekletiliyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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