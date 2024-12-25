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        Elazığ'da ruhsatsız silah bulunduran 16 şüpheli yakalandı

        Elazığ'da ruhsatsız silah bulunduran 16 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 12:37 Güncelleme: 25.12.2024 - 12:37
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        Elazığ'da ruhsatsız silah bulunduran 16 şüpheli yakalandı
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        Elazığ'da ruhsatsız silah bulunduran 16 şüpheli yakalandı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Uygulamalarda, ruhsatsız silah bulunduran 16 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, ruhsatsız 14 tabanca ve 3 pompalı tüfek ile 68 fişek ve 4 kartuş ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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