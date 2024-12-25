Elazığ'da ruhsatsız silah bulunduran 16 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, ruhsatsız 14 tabanca ve 3 pompalı tüfek ile 68 fişek ve 4 kartuş ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

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