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        Keban Kaymakamı Atalık, kamu kurumlarını denetledi

        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, kamu kurumlarını denetledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 17:20 Güncelleme: 26.12.2024 - 17:38
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        Keban Kaymakamı Atalık, kamu kurumlarını denetledi
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        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, kamu kurumlarını denetledi

        Kaymakam Atalık, kamu kurumlarına yönelik denetimler kapsamında İlçe Nüfus ve Tapu Müdürlüklerinde incelemelerde bulundu.

        İlçe Nüfus Müdürü Hüseyin Sayar ve İlçe Tapu Müdürü Ahmet Kaya, 2024 yılında yapılan kurum çalışmaları hakkında Atalık'a bilgi verdi.

        Atalık, kurum çalışanlarıyla da bir araya geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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