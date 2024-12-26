Keban Kaymakamı Atalık, kamu kurumlarını denetledi

Atalık, kurum çalışanlarıyla da bir araya geldi.

İlçe Nüfus Müdürü Hüseyin Sayar ve İlçe Tapu Müdürü Ahmet Kaya, 2024 yılında yapılan kurum çalışmaları hakkında Atalık'a bilgi verdi.

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