Elazığ'da kar yağışı nedeniyle 106 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Elazığ'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken 106 köyün yolu ulaşıma kapatıldı.
Elazığ'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken 106 köyün yolu ulaşıma kapatıldı.
Öğle saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışıyla kent beyaza büründü.
Kent merkezinde karla kaplanan cadde ve sokaklarda vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşarken ekipler kar temizleme çalışması başlattı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkezde 30, ilçelerden Sivrice'de 50, Palu'da 13, Maden'de 9, Keban'da 4 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ekipler, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.