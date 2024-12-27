Elazığ'da kar yağışı nedeniyle 106 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkezde 30, ilçelerden Sivrice'de 50, Palu'da 13, Maden'de 9, Keban'da 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kent merkezinde karla kaplanan cadde ve sokaklarda vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşarken ekipler kar temizleme çalışması başlattı.

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