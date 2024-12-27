Elazığ'da kar yağışı kara yollarında ulaşımı olumsuz etkiliyor

Ekipler, kar yağışının devam ettiği bölgelerde ulaşımın aksamaması için aralıksız çalışma yürütüyor.

Öte yandan Malatya-Elazığ kara yolu ile Elazığ-Diyarbakır kara yolu arasında alternatif bağlantı sağlayan 36 kilometrelik Gözeli kara yolu da kar ve tipi nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.

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