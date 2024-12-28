Ağın Belediyesi Dörtyol yol ayırımına kapalı durak yerleştirdi

"Ağın, Keban, Arapgir ve Malatya yol ayrımında araç beklerken sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızın isteği bizler için çok kıymetlidir. Sorumluluk alanımızın dışında olmasına rağmen hizmet götürmek herkesi mutlu edecektir. Dörtyol yol ayrımına kapalı durak yerleştirdik. Fedakar bir şekilde çalışan personelimizin elleri dert görmesin." ifadelerini kullanan Çakar, durağın vatandaşların hizmetine sunulduğunu kaydetti.

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