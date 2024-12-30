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        Elazığ'da marketten hırsızlık güvenlik kamerasında

        Elazığ'da bir markette yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 19:02 Güncelleme: 30.12.2024 - 19:02
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        Elazığ'da marketten hırsızlık güvenlik kamerasında
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        Elazığ’da bir markette yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        İzzetpaşa Mahallesi’ndeki bir market çalışanının şüphesi üzerine dün güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.

        Görüntülerde markete müşteri olarak giren kadının, raflardan aldığı ürünleri yanındaki çocuğun sırt çantasına koyarak marketten ayrıldığı yer aldı.

        Bunun üzerine iş yeri sahipleri şüphelinin yakalanması için polise şikayette bulundu.

        Kadının kimliğinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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