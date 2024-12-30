Elazığ'da marketten hırsızlık güvenlik kamerasında
Elazığ'da bir markette yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Elazığ’da bir markette yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İzzetpaşa Mahallesi’ndeki bir market çalışanının şüphesi üzerine dün güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.
Görüntülerde markete müşteri olarak giren kadının, raflardan aldığı ürünleri yanındaki çocuğun sırt çantasına koyarak marketten ayrıldığı yer aldı.
Bunun üzerine iş yeri sahipleri şüphelinin yakalanması için polise şikayette bulundu.
Kadının kimliğinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlatıldı.
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