Baskil Kaymakamı Türker'den yeni yıl mesajı

Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türker, mesajında, sevinç ve hüzünlerin bir arada yaşandığı 2024 yılını geride bırakarak yeni başlangıçları ve umutları beraberinde getiren 2025 yılına girmenin heyecanını içinde olduklarını belirtti.

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda kendilerine de Türkiye'yi lider bir devlet yapma yolunda yeni hedeflere yürüme sorumluluğu yüklendiğini aktaran Türker, şunları kaydetti: