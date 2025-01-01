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        Keban Kaymakamı Atalık kamu çalışanlarının yeni yılını kutladı

        Elazığ'ın Keban Kaymakamı Furkan Atalık, güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık çalışanlarını yeni yıl dolayısıyla ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 12:06 Güncelleme: 01.01.2025 - 12:06
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        Keban Kaymakamı Atalık kamu çalışanlarının yeni yılını kutladı
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        Elazığ'ın Keban Kaymakamı Furkan Atalık, güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık çalışanlarını yeni yıl dolayısıyla ziyaret etti.

        Kaymakam Atalık, Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İtfaiye Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezine ziyarette bulundu.

        Atalık ve beraberindekiler, çalışanların yeni yılını kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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