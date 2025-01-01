Keban Kaymakamı Atalık kamu çalışanlarının yeni yılını kutladı
Elazığ'ın Keban Kaymakamı Furkan Atalık, güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık çalışanlarını yeni yıl dolayısıyla ziyaret etti.
Elazığ'ın Keban Kaymakamı Furkan Atalık, güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık çalışanlarını yeni yıl dolayısıyla ziyaret etti.
Kaymakam Atalık, Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İtfaiye Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezine ziyarette bulundu.
Atalık ve beraberindekiler, çalışanların yeni yılını kutladı.
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