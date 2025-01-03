Elazığ'da Hazarbaba Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde göl manzarasıyla dikkati çeken Hazarbaba Kayak Merkezi, sezonu Türk bayraklı ve meşaleli kayak gösterisiyle açtı.

Yeterli miktarda kar alamaması nedeniyle geçen sezon hizmet veremeyen kayak merkezi, Hazarbaba Dağı'nın eteklerinde, 2 bin 300 rakımda yer alıyor.

Kent merkezine 50, ilçeye 5 kilometre mesafede bulunan, 1300 metrelik dikey ve 6 kilometrelik yatay pist alanına sahip kayak merkezi ziyaretçilerine kızak, kayak, snowboard, kar motoru, göl manzaralı restoran ve kafeterya imkanlarıyla hizmet veriyor.

Kayak merkezini daha cazip hale getirmek çalıştıklarını, bu çerçevede yeni ve modern bir restoranı da kayakseverlerin hizmete sunduklarını ifade eden Altundaş, şöyle konuştu:

"Hazarbaba Dağı'nın bize vermiş olduğu çok güzel imkanlar var, kış sporları, yamaç paraşütü, trekking ve başka geliştirilebilir yüksek irtifa sporları, bu yönde projelerimiz var. Girişimci olarak yaptığımız bu yeni restoranın da buraya değer katacağını düşünüyoruz ama küçük bir adım. Hazarbaba Dağı ve Hazar Gölü, Elazığ için büyük bir değer. Şu anda mevcut kızak ve kayak pistlerimizin hepsi açık. Hafta sonu yoğunluk olmakla beraber bu güzel pistleriyle kayak merkezimizi vatandaşların hafta içi de değerlendirmelerini tavsiye ediyoruz."