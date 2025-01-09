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        Elazığ'da 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

        Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 11:36 Güncelleme: 09.01.2025 - 11:36
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        Elazığ'da 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
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        Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen tır, kamyon, kamyonet, pikap, hafif ticari araç ve 2 otomobil, sis ve yolda oluşan buzlanma nedeniyle Elazığ-Malatya kara yolunun Hankendi köyü mevkisinde çarpıştı.

        Kazada, 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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