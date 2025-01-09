Elazığ'da 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen tır, kamyon, kamyonet, pikap, hafif ticari araç ve 2 otomobil, sis ve yolda oluşan buzlanma nedeniyle Elazığ-Malatya kara yolunun Hankendi köyü mevkisinde çarpıştı.

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