Elazığ'da dağ keçisi avlayan kişiye 666 bin 619 lira ceza

Ekipler tarafından C.Ö'ye 650 bin lira tazminat, 16 bin 619 lira idari yaptırım cezası kesildi.

Ele geçirilen malzemeler idari yaptırım yapılmak üzere Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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