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        Elazığ'da dağ keçisi avlayan kişiye 666 bin 619 lira ceza

        Elazığ'da dağ keçisi avlayan kişiye, toplam 666 bin 619 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 16:08 Güncelleme: 28.01.2025 - 16:08
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        Elazığ'da dağ keçisi avlayan kişiye 666 bin 619 lira ceza
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        Elazığ'da dağ keçisi avlayan kişiye, toplam 666 bin 619 lira ceza uygulandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sugözü Mahallesi'nde devriye görevi yaparken sırtında çuval taşıyan C.Ö'nin kaçmaya çalıştığını fark etti.

        Şüpheliyi yakalayan ekipler, çuvalda yaptığı kontrolde 1 dağ keçisini parçalanmış halde buldu, av tüfeği ele geçirdi.

        Ele geçirilen malzemeler idari yaptırım yapılmak üzere Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Ekipler tarafından C.Ö'ye 650 bin lira tazminat, 16 bin 619 lira idari yaptırım cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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