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        Satrancın minik ustası, Dünya Şampiyonası'nda rakiplerini mat etmek için çalışıyor

        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da bir yıl önce başladığı satrançta Türkiye üçüncüsü olan 7 yaşındaki Halime Reyyan Tekay, Dünya Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'ndan da madalyayla dönmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 11:09 Güncelleme: 04.02.2025 - 11:09
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        Satrancın minik ustası, Dünya Şampiyonası'nda rakiplerini mat etmek için çalışıyor
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        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da bir yıl önce başladığı satrançta Türkiye üçüncüsü olan 7 yaşındaki Halime Reyyan Tekay, Dünya Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'ndan da madalyayla dönmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Halime Reyyan Tekay, bir yıl önce okulda satranç oynadığı sırada öğretmeni Ayşe İlçin'in kendisini fark etmesi üzerine bu branşa yönlendirildi.

        Kısa sürede kendini geliştiren ve Çaturanga Satranç Kulübü'nde çalışmalarını sürdüren Halime Reyyan, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından bu yıl 18-25 Ocak'ta Antalya'da düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda kendi kategorisinde üçüncü oldu.

        Antrenörleri Oğuzhan Deniz ve Metehan Deniz'in eşliğinde çalışan Halime Reyyan, elde ettiği bronz madalyayla milli takıma katılmaya hak kazandı.

        Bu yıl düzenlenecek Dünya Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'na yoğun şekilde hazırlanan Halime Reyyan, bu organizasyondan da madalyayla dönmek istiyor.

        - "Geleceğin kadın ustası olmak istiyorum"

        Halime Reyyan Tekay, AA muhabirine, çok sevdiği satranca ağabeyine özenerek başladığını söyledi.

        Haftanın üç günü kursa gittiğini ifade eden Halime Reyyan, kursta turnuvalara katıldığını, sürekli çalışarak rakiplerini yenmeye başladığını belirtti.

        Elazığ'da katıldığı turnuvalarda derece elde edince mutlu olduğunu dile getiren Halime Reyyan, satrançta gelişebilmek için çok soru çözdüğünü kaydetti.

        Halime Reyyan Tekay, şöyle konuştu:

        "Elazığ'da dereceler elde ettikten sonra kendime daha büyük hedefler koydum. Büyük turnuvalara hazırlanmaya başladım. Bu hedeflerimin sonucunda milli takıma girmeye hak kazandım. Şimdi Avrupa ve dünya şampiyonalarına çalışacağım. Satranç oynayarak hatalarımdan ders çıkarmayı öğrendim. Satranç, derslerime de katkı sağladı. Çok çalışarak geleceğin kadın ustası olmak, milli formayla ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum."

        Anne Şeyma Tekay da kızının satranç oynamayı çok sevdiğini anlattı.

        Kızının ağabeyi ile sürekli satranç oynadığını belirten Tekay, "Kızım ve oğlum birlikte satranç kursuna gidiyor. Onların mutluluğu için her şeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

        - "Bu başarının arka planında ciddi bir emek vardı"

        Antrenör Metehan Deniz ise Halime Reyyan Tekay'ın derece elde ederek milli takıma girmesinden dolayı mutlu olduğunu belirtti.

        Deniz, şunları kaydetti:

        "Hiçbir başarı tesadüf değildir. Bu başarının da arka planında ciddi bir emek vardı. Kendisinin emeği, ailesinin, öğretmenlerinin katkısı ile bu başarı geldi. Reyyan bu kısa sürede yaklaşık 6 bin soru çözdü. Üç soru bankası bitirdi. 500'ün üzerinde çevrim içi maç yaptı ve 300'e yakın pratik kazanım amaçlı turnuvalara katılarak maçlarını tamamladı."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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