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        Elazığ'da hükümlüler yarıyıl tatilinde okullarda temizlik ve bakım çalışması yaptı

        Elazığ'da denetimli serbestlik hükümlüleri yarıyıl tatilinde okullarda temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 13:02 Güncelleme: 05.02.2025 - 13:56
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        Elazığ'da hükümlüler yarıyıl tatilinde okullarda temizlik ve bakım çalışması yaptı
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        Elazığ'da denetimli serbestlik hükümlüleri yarıyıl tatilinde okullarda temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi.

        Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında kamu hizmeti yükümlülüğü devam eden 25 hükümlü, kent merkezindeki 15 okulda öğrencilerin daha hijyenik, sağlıklı bir ortamda eğitime devam edebilmesi için temizlik ve bahçe düzenlemesi çalışması yaptı.

        Bu sayede hükümlüler topluma yarar sağlayarak kamu hizmeti yükümlülüklerini yerine getirdi.

        Çalışmalar kapsamında hükümlülerin zamanı etkili kullanma, iş becerisi geliştirme, başkalarının haklarına saygı gösterme, kurallara uyma ve çalışma disiplini kazanmaları da hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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